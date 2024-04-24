Актер Филипп Янковский публично поддержал Кологривого на ММКФ после скандалов

Актер Филипп Янковский публично поддержал молодого коллегу Никиту Кологривого после многочисленных скандалов. Несмотря на то, что он сам посмеивался над звездой «Слово пацана», сейчас он выступает на его стороне.

В СМИ о Кологривом стали активно писать в конце прошлого года после выхода проекта режиссера Жоры Крыжовникова. Никита и раньше снимался в масштабных проектах, но именно история о криминальном Татарстане 80-90-х годов принесла ему большую популярность. На этом фоне он дал несколько интервью, в которых раскритиковал коллег без образования и обесценил труды легенд отечественного кинематографа.

В поддержку Никиты тогда выступили лишь немногие актеры. Филипп Янковский тоже отказался соглашаться с его мнением и на одной из светских премьер в Москве «уколол» Кологривого, чем вызвал аплодисменты в зрительном зале. После этого молодой актер попал в новый скандал – в Новосибирске он укусил официантку бара и устроил дебош, за что был задержан. Сейчас Кологривый уже смог вернуться к работе, а коллеги теперь не так радикально настроены на его счет.

«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист», - сказал Янковский в рамках Московского международного кинофестиваля. Его слова передает Газета.Ru.

Филипп пожелал Никите здоровья и посоветовал и дальше развивать актерский талант.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый сыграет с экс-возлюбленной Гарика Харламова в комедии «Любовь зла».