Осталось трое детей: в Екатеринбурге умерла родственница Дианы Пожарской

В одной из больниц Екатеринбурга умерла свердловчанка Светлана Тронева, родственница Дианы Пожарской, супруги актера Ивана Янковского. Женщине было 45 лет.

Как сообщает URA.RU, Светлана ушла из жизни накануне ночью. Женщина страдала от тяжелой неврологической болезни. Из-за нарушения координации она в любой момент могла упасть и сломать ребра. При этом врачам так и не удалось поставить точный диагноз.

По словам родственницы Светланы, женщина поехала в Санкт-Петербург, где упала с высоты своего роста и сломала ребра. Свердловчанка поехала домой, и практически на каждой станции врачи пытались оказать ей помощь, вкалывая обезболивающее. Когда Светлана оказалась дома, она начала терять сознание от боли. Медики в Первоуральске отказались госпитализировать женщину, несмотря на уговоры ее родных. Им пришлось отправить Светлану в частную клинику, где она умерла 2 мая.

В минздраве региона пояснили, что Тронева получила травмы 26 апреля в Кронштадте. 1 мая она обратилась за помощью в первую больницу Первоуральска. После исследования ей предложили госпитализацию, от которой женщина отказалась, уточнили в ведомстве.

У родственницы Пожарской осталось трое детей. Она работала на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) в отделе кадров.

Напомним, 1 мая Диана Пожарская обратилась за помощью к своим подписчикам из-за родственницы, которая находилась на грани жизни и смерти. Актриса заявила, что женщина не получала необходимого лечения, и ее «просто отправляют домой» вместо госпитализации. Диана попросила подписчиков распространить информацию, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

Диана Пожарская состоит в браке с известным актером Иваном Янковским. В 2021 году у супругов родился сын, которого они назвали Олегом.