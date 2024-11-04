«Меня сильно травили»: Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что была объектом травли в школе из-за фамилии. В детстве спортсменка выступала под фамилией отца — Бабасян.

Как пояснила Евгения, решение взять девичью фамилию бабушки -Медведева пришло после перехода к тренеру Этери Тутберидзе. При этом фигуристка призналась, что не задумывалась раньше о созвучности ее имени и фамилии, а сейчас точно знает, что Евгения Медведева – это красиво.

«Я, кстати, об этом никогда не говорила, потому что очень сильно травили за мою фамилию. Прям травили, было несладко. Насмешки? Из-за того, что я, видимо, была очень маленькая, щуплая, беззащитная, бесхребетная, на мне отыгрывались дети. Моя фамилия попадала под раздачу ого-го-го как. Просто называли мою фамилию, как будто бы это оскорбление», - разоткровенничалась Евгения в интервью Ксении Собчак.

Она подчеркнула, что благодарна маме и бабушке за решение сменить фамилию, «чтобы просто дальше легче жилось».

Вместе с тем, Евгения пояснила, что причиной травли стала не принадлежность фамилии к национальности, а просто детям казалось слово смешным. Ее называли «Бабасяниха» или Бабасяня».

Кроме того, Медведева рассказала, что отец не принимал участия в ее жизни с девяти месяцев. Они виделись всего несколько раз в жизни.

Ранее Евгения Медведева призналась, что целовалась с Даней Милохиным ради привлечения внимания. Она опровергла слухи о романе с блогером.