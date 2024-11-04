«Больше не по пути»: Медведева раскрыла подробности расставания с Чигиревым

Евгения Медведева заявила, что рассталась с Дмитрием Чигиревым без скандала. Фигуристка рассказала об отношениях с коллегой в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Осенью 2024 года Евгения объявила о расставании с Дмитрием, с которым была в отношениях почти 2 года. По словам Медведевой, они разошлись без скандала — решение о расставании было принято вместе.

«С недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что надо что-то делать. Решили разойтись», — высказалась спортсменка.

Фигуристка уточнила: в их отношениях было много любви и взаимопонимания. Евгения даже не ревновала его к партнерше. Она поддерживала экс-избранника, который до сих пор выступает на льду.

«Я изначально понимала, что парень — спортсмен, парник. Все, это дальше не обсуждается, потому что есть спортивная карьера. И единственное, что я могу делать, только поддерживать», — резюмировала Евгения.

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