Беременная Ида Галич устроила фотосессию в купальнике в Антарктиде

Блогер Ида Галий вместе с избранником отправилась в экстремальное путешествие, несмотря на беременность. 34-летняя знаменитость приехала на отдых в Антарктиду и устроила фотосессию на фоне ледников.

В личном блоге Ида поделилась кадрами, на которых демонстрировала заметно округлившийся живот в черном слитном купальнике. Блогерша также дополнила образ солнечными очками, а волосы собрала в пучок.

Галич ради эффектных снимков вышла на улицу без верхней одежды, несмотря на минусовую погоду и снежные просторы вокруг.

«Антарктида - моя мечта, которая осуществилась! Пингвины, киты, морские котики, альбатросы - мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания. Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды», - поделилась впечатлениями Ида.

Напомним, в феврале 2025 года Галич объявила о второй беременности. Она состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. У блогерши есть сын от первого брака с Аланом Басиевым. Леону недавно исполнилось пять лет.

Ранее Ида Галич пожаловалась на самочувствие во время беременности и отсутствие сил вести активный образ жизни, к которому она привыкла.