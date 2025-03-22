Ида Галич отложила свадьбу, чтобы не быть «беременным ламантином» на торжестве

Ида Галич отложила свадьбу с Олегом Ледвичем из-за беременности.

Блогерша призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи беременной или располневшей. Именно по этой причине она отложила торжество до тех пор, пока не родит второго ребенка, то есть как минимум до конца этого лета.

«Выхожу замуж, но я решила, что выйду после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином», — заявила Галич, отвечая на вопрос Гарика Харлмова в шоу «Кстати».

Кроме того, Ида рассекретила, что торжества в честь заключения брака с Олегом Ледвичем будет проходить в Москва или Подмосковье, так как столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.

Также в беседе с телеведущими Галич раскрыла, что они с женихом спорят по поводу имени их будущей дочери: Ида хочет выбрать необычное имя, а Олег какое-нибудь простое. Галич призналась, что ей бы хотелось назвать наследницу Зариной, однако будущий супруг раскритиковал эту идею. Однако затем они сошлись на одном имени, которое приснилось Иде во сне, но раскрывать она его не стала.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич призналась, как йога помогает ей легче переносить вторую беременность.

Также сообщалось, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграют новую свадьбу после 15 лет брака.