63-летний Олег Меньшиков вышел в свет и удивил поклонников моложавой внешностью

Пользователи отметили, что Олег Евгеньевич хорошо выглядит и вовсе не на свой возраст. Некоторые даже предположили, что на него так положительно влияет 41-летняя жена. С Анастасией Черновой Меньшиков в браке уже почти 20 лет. Они поженились в 2005 году, тогда артистке было 24 года, и она являлась студенткой ГИТИСа.

К слову, Олег Меньшиков предпочитает скрывать личную жизнь, поэтому о подробностях его отношений с женой практически ничего неизвестно.

Ранее об Олеге Меньшикове высказался звезда «Слова пацана» Слава Копейкин. Он признался, что опытный коллега обучил его дисциплине. Напомним, что молодой актер в студенчестве изучал театральное мастерство под руководством Меньшикова.