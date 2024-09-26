78-летнего народного артиста Вячеслава Добрынина экстренно госпитализировали в Москве

Певца Вячеслава Добрынина доставили в больницу в Москве. Врачи подозревают, что у него может быть инсульт. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 78-летний народный артист сейчас находится в тяжелом состоянии. Пока врачи не дают никаких прогнозов на его выздоровление. Ранее Добрынин уже переносил два инсульта, из-за чего ему дали инвалидность.

В последнее время Вячеслав Добрынин не выступал из-за состояния здоровья. Его жена рассказывала, что он приостановил все гастроли, а семья занималась его лечением. Артист с трудом самостоятельно передвигался и даже говорил. При этом сам он заявлял – инвалидом себя не считает.

Вячеслав Добрынин известен хитами «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Всё, что в жизни есть у меня», «Ни минуты покоя» и многими другими. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Маша Распутина, Михаил Боярский.

Ранее певцу Вячеславу Добрынину предложили 6 млн рублей за интервью на телевидении.