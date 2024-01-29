Хоккеист Кирилл Капризов рассказал о свадьбе с дочкой Маликова

Кирилл Капризов признал желание устроить мальчишник в Европе перед свадьбой со Стефанией Маликовой. Об этом стало известно из эфира шоу «Суперлига».

Спортсмен уже несколько лет встречается с дочкой Дмитрия Маликова. В прошлом году пара много путешествовала. Стефания и Кирилл посетили Турцию и Италию. Особенно хоккеисту понравилась поездка к озеру Комо. Примечательно, что Капризов серьезно относится к отношениям с Маликовой. В новом интервью он рассказал, какой может стать его свадьба с возлюбленной.

В первую очередь, Кирилл отметил, что мечтает о веселом мальчишнике в Европе. Организацию торжества он готов доверить приятелям. Речь идет про Никиту Нестерова и Матса Цукарелло.

«Если свадьба будет в России, то мальчишник круто бы сделать где-то в Европе. Поехать туда, где весело», — высказался хоккеист.

Отметим, что сама Стефания никак не комментировала слова избранника.

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