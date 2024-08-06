«Это сродни концу света»: Юлия Михальчик сделала признание о разводе

Певица Юлия Михальчик высказалась о разводе с первым мужем. Она сравнила расставание с концом света.

Михальчик заявила, что «традиционно смотрит на институт семьи» и не могла себе представить развод.

«Это было сродни концу света. Но мы думаем одно, а выходит порой совсем иначе. Но я давно это пережила», - поделилась певица с изданием Антенна Телесемь.

Михальчик, как и любую женщину, привлекала мужественность. Со временем певица стала обращать внимание на умение мужчины быть человеком слова и бережно относиться, заботиться.

Сейчас Юлия замужем второй раз. Имя избранника она не раскрывает. Известно, что новый избранник занимается бизнесом. В 2024 году у пары родилась дочь.

Первым супругом артистки был бизнесмен Владимир Гоев. В 2013 году в семье родился сын. Спустя время супруги приняли решение развестись.