Хоккеист Александр Овечкин воссоединился с женой после сообщений о расставании

38-летний хоккеист Александр Овечкин воссоединился с женой после новостей о расставании. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог спортсмена.

Александр Овечкин состоит в браке с моделью Анастасией Шубской. С недавнего времени появились новости о разладе между супругами. Дело в том, что Анастасия улетела в США без мужа и там отпраздновала день рождения. При этом в личном блоге модель указала, что позвала на праздник только самых близких людей. Также она отказывалась отвечать на вопросы о супруге.

В соцсети хоккеист опроверг новости о расставании. Овечкин поделился снимком с Шубской, на котором она нежно обнимает его за шею.