Хоккеист Александр Овечкин воссоединился с женой после сообщений о расставании
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38-летний хоккеист Александр Овечкин воссоединился с женой после новостей о расставании. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог спортсмена.
Александр Овечкин состоит в браке с моделью Анастасией Шубской. С недавнего времени появились новости о разладе между супругами. Дело в том, что Анастасия улетела в США без мужа и там отпраздновала день рождения. При этом в личном блоге модель указала, что позвала на праздник только самых близких людей. Также она отказывалась отвечать на вопросы о супруге.
В соцсети хоккеист опроверг новости о расставании. Овечкин поделился снимком с Шубской, на котором она нежно обнимает его за шею.
Напомним, что знаменитости узаконили отношения в 2016 году. Тогда пара просто расписалась. Через год супруги устроили пышное торжество в Барвихе.
Ранее мы писали о том, что Анастасия Шубская устроила семейную фотосессию с отцом, сестрами и их детьми. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что 34-летняя актриса «Сладкой жизни» Мария Шумакова ждет ребенка.