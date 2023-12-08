34-летняя актриса «Сладкой жизни» Мария Шумакова сообщила о беременности

34-летняя актриса «Сладкой жизни» Мария Шумакова ждет ребенка. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Звезда «Сладкой жизни» поделилась радостной новостью: совсем скоро она станет мамой. В соцсети артистка опубликовала трогательные кадры с супругом Славой Гусевым, на которых заметны ее округлившиеся формы.

Напомним, что актриса долгое время скрывала отношения с сотрудником Comedy Club Production. Пара вместе путешествовала и оставляла друг другу трогательные послания в соцсети. В 2022 году Мария сообщила о том, что она вышла замуж за избранника. Однако раскрывать подробности свадьбы знаменитость не стала.

Ранее 44-летний юморист Дмитрий Хрусталев сообщил, что впервые стал отцом. Напомним, что избранницей комика является певица Мария Гончарук. В 2019 году пара расписалась, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что беременная Анастасия Костенко со слезами на глазах рассталась с Дмитрием Тарасовым.