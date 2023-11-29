«Запомнится на всю жизнь»: дочь Глаголевой устроила фотосессию с родными без мужа Овечкина

Дочь актрисы Веры Глаголевой устроила семейную фотосессию в Дубае. Анастасия Шубская позировала на кадрах в блестящем платье, но без мужа Овечкина. Она собрала вместе отца Кирилла Шубского, сестер и их детей после своего дня рождения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Девушка пригласила родных на ужин в роскошном ресторане, а после запланировала фотосессию. Снимками она поделилась в личном микроблоге. На кадрах Анастасия предстала в эффектном платье с перьями и разрезом на ноге. А рядом с ней были родственники, в том числе папа.

«Это была невероятная поездка, которая запомнится на всю жизнь. Спасибо моей семье и друзьям, что разделили эти счастливые дни. Очень люблю и ценю каждого», — поделилась эмоциями дочь Глаголевой.

Поклонники отметили, что вся семья выглядит прекрасно. Некоторые вспомнили о матери Анастасии – актрисе Вере Глаголевой, которая умерла в 2017 году. Вера Витальевна, скончалась от рака желудка. О болезни звезды поклонники узнали незадолго до ее смерти: Глаголева предпочитала не распространяться о своем недуге.

Напомним, что дочь знаменитости замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. У них подрастают двое сыновей – Сергею пять лет, а Илье три года.

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