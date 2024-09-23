Дуров подтвердил: Telegram пошел на сотрудничество с французскими властями
© Tatan Syuflana/Associated Press/East News
Основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям. Он написал, что теперь мессенджер может раскрывать IP-адреса и номера телефонов.
Миллиардер рассказал об изменениях в своем Telegram-канале. По его словам, для принятия решения о предоставлении информации о пользователях необходимы обоснованные юридические запросы.
«IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — рассказал Дуров.
Из-за того что Павел пошел на сотрудничество с французами, другие страны захотели такого же уровня открытости, передает Telegram-канал ЗеРада со ссылкой на Figaro. Поэтому бизнесмену пришлось унифицировать новое правило для всего мира.
Ранее сообщалось, что Франция не будет сотрудничать с Россией по делу Дурова. Миллиардер сам заявил, что не заинтересован в контакте.