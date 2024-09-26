Новый тайный возлюбленный Ольги Бузовой устроил ей романтическое свидание на пляже в Танзании

Телеведущая Ольга Бузова продолжает интриговать поклонников, рассказывая о своих новых отношениях, но не раскрывая личность бойфренда. Оказалось, что мужчина отправился вместе с ней в Танзанию, где устроил ей романтическое свидание.

В личном блоге Ольга опубликовала несколько роликов, в которых восхитилась сюрпризом от возлюбленного. Он решил порадовать экс-звезду «Дома-2» и поздним вечером организовал с ней ужин на пляже. И больше всего Бузовой понравилось, что он выложил на песке из свечей большое сердце.

«А для вас кто-то такое делал? Как красиво, как я это ценю», - поделилась телеведущая.