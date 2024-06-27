«Хочу жить здесь и сейчас»: Безрукова рассказала о покупке участка в ипотеку

Актриса Ирина Безрукова заявила, что взяла ипотеку и построила дачу за 3 месяца. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась презентация нового сезона шоу «Последний герой». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Ирина. Безрукова находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с журналистами актриса рассказала, что приобрела участок в Подмосковье в ипотеку. Ирина отметила, что дом построили за 3 месяца. Теперь она обставляет его к зиме.

«Я поняла, что строить всю жизнь не нужно, так же, как и не надо постоянно ездить туда, контролировать процесс и ругаться с прорабами. Все можно сделать намного быстрее и легче. Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас», — высказалась знаменитость.

Ирина отметила, что не переживает из-за наличия долгов. Она считает, что работа поможет ей быстро закрыть ипотеку.

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