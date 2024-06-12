Ирина Безрукова рассказала, что запомнила Заворотнюк говорливой и шумной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса Ирина Безрукова поделилась с журналистами своими воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк. По словам знаменитости, она вместе со звездой «Моей прекрасной няни» трудилась в театре Олега Табакова.

«Когда она появлялась, ее не заметить было нельзя — очень жизнерадостная, говорливая, громкая, открытая. Всегда было шумно, весело, смешно. Я такой ее помню», — рассказала она.

По словам Безруковой, Заворотнюк пришла в театр через три года после нее и сразу попала на главную роль — она сыграла в постановке «Страсти по Бумбарашу».

«Она прекрасно справилась. Я пришла на премьеру и увидела девушку, которая очень уверенно играла», — поделилась она.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая — актриса долгое время страдала от рака мозга.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов тайно помогал актрисе Заворотнюк.