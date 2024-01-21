«Хочу закадрить»: после новости о разводе Леру Кудрявцеву застали с другим мужчиной

Бросившая мужа Лера Кудрявцева засветилась на вечеринке с Алексеем Глызиным. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Недавно телеведущая объявила о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым, а накануне она зажгла уже с другим мужчиной. На светском мероприятии Кудрявцеву закружил в танце Алексей Глызин.

Певец выложил кадры с вечеринки, на которых видно, как он нежно обнимает артистку за талию.

«Брачные танцы», «Кручу, верчу, закадрить хочу», «Девка на выданье», – отмечают пользователи Сети.

Напомним, причиной расставания Кудрявцевой и Макарова стал алкоголь. Девушка больше не раскрывала никаких подробностей о разводе с бывшим возлюбленным.

Однако, несмотря на проблемы в личной жизни, Лера Кудрявцева не позволяет себе расслабиться и продолжает работать. Так, сразу после сообщения о разводе она поехала на съемки нового проекта на НТВ.

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