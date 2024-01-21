48-летняя Анастасия Волочкова оконфузилась в СК России из-за ошибок в заявлении

Балерина Анастасия Волочкова обратилась за помощью в Следственный комитет, чтобы установить имя человека, опубликовавшего скандальное видео с ее участием. При этом 48-летняя артистка поразила всех своей безграмотностью.

Бывшая прима Большого театра сама опубликовала в соцсетях заявление, в котором подписчики обнаружили ошибку на ошибке.

Так, к примеру, балерина не в курсе, что причастные и деепричастные обороты выделяются запятыми. Кроме того, она назвала актера Никиту Джигурду «эпотажным человеком».

В следующем предложении Волочкова допустила сразу две ошибки: орфографическую и пунктуационную.

«Предполагаю, что он решил как-то поднять мне настроении в связи с чем приспустил с меня домашние брюки», - цитирует заявление балерины mk.ru.

В нескольких моментах Анастасия и вовсе забывает о существовании окончаний в словах.

Волочкова планирует добиться возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», чтобы наказать виновных в крушении ее репутации.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова вернулась в Россию с Мальдив и обматерила журналистов в аэропорту. При этом она едва выговаривала слова и с трудом стояла на ногах. Позже артистка пояснила, что просто хотела сделать реверанс.