«Абсолютно комфортно»: затравленная в Сети 18-летняя невеста Григория Лепса прервала молчание

18-летняя Аврора Кибе прервала молчание после начавшейся травли в Сети. Пользователи пишут, что она начала встречаться с 61-летним Григорием Лепсом из-за денег, а также некоторые и вовсе не верят в их роман. Студентка решила публично ответить им, но сделала это философски.

Девушка, которую Лепс назвал невестой, по всей видимости, устала читать про себя неприятные вещи, поэтому не выдержала и выложила в блоге отклик на комментарии.

«Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», - заявила Кибе.

Напомним, что об Авроре начали говорить после того, как она вышла на красную дорожку «Премии МУЗ-ТВ 2024» вместе с Григорием Лепсом. Журналистам они не пояснили свои отношения, но певец отметил, что она его невеста. Кроме того, на роман намекала и сама девушка. Она публиковала в блоге роскошные букеты цветов, а также подаренное кольцо. Не исключено, что все это преподнес возлюбленной именно артист.

Ранее стали известны новые факты про 18-летнюю невесту Григория Лепса.