«Хочу сняться в эротических сценах»: почему Гоша Куценко разочаровался в боевиках

Российский актер Гоша Куценко часто дает интервью, во время которых бывает очень откровенным. Знаменитость снимается в боевиках, где самостоятельно выполняет почти все трюки. Он говорит, что воплощает на экране образы брутальных мужчин, но на самом деле мечтает совсем о другой роли.

55-летний артист рассказал в эфире программы Пятого канала «Светская хроника» о том, что недавно на съемках ему сломали нос. Сделал это его коллега Владимир Епифанцев. Куценко пришлось обращаться к медикам, но для него это – обычное дело. Единственное, что пугает звезду – высота.

Гоша признался, что считает себя садомазохистом. Он любит получать шрамы в кадре, но в последнее время от этого устал. В беседе с журналистами знаменитость рассказал, что считает себя не таким сильным, как раньше.

«Я превращаюсь в старика», – заявил Куценко.

Актер говорит, что из-за постоянных нагрузок у него болит спина. Поэтому сейчас он готов сняться в фильме с совершенно другим сюжетом. Гоша отметил, что сыграл бы горячего влюбленного в какой-нибудь мелодраме.

«Я хочу сняться в каких-то эротических сценах», – откровенно признался звезда.

По словам артиста, его супруга совсем не против подобных экспериментов. Напомним, что Гоша 20 лет женат на модели Ирине Скриниченко. У пары есть две дочери – Светлана и Евгения. СМИ пишут, что Куценко живет не с семьей. Он обитает в Москве, а они за городом.