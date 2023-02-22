«Позволяем себе многие вещи»: Гоша Куценко рассказал об интимной близости с Кристиной Орбакайте

Российский актер Гоша Куценко старается не рассказывать о своей личной жизни, но иногда делится откровенными подробностями отношений. 55-летний мужчина женат и имеет детей, но регулярно провоцирует слухи о романах на стороне.

Поклонники и журналисты часто упоминают о том, что у Гоши с супругой Ириной Скриниченко брак, напоминающий гостевой. В интервью знаменитость говорит, что такой формат полностью устраивает его избранницу.

«Она посмотрела, как я живу, сказала: «Вот отлично, это тот человек, с которым я смогу долго жить, потому что он не будет мне мозолить глаза», — не так давно признавался артист.

Звезда порассуждал и о своей творческой жизни. Куценко осыпал комплиментами свою коллегу Кристину Орбакайте, с которой принимает участие в проекте «Любовь-морковь». По словам мужчины, дочери пока не видели его на экране с популярной блондинкой. А все из-за обилия «взрослых» сцен. Некоторые из них можно назвать интимными.

«После этого фильма у детей может появиться желание посмотреть предыдущие части «Морковки». Самая первая — достаточно взрослое кино, мы там с Кристиной позволяем себе многие вещи. Вторая — более легкая, комедийная, где мы превращаемся в ребят, которых сыграли Денис и Алина. Ребята сыграли и в новом фильме», — поделился Гоша.

Напомним, что после выхода картины звезд преследовали слухи о романе. Зрители отмечали, что Куценко и Орбакайте прекрасно смотрятся вместе.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте отправилась зарабатывать деньги по городам Германии.