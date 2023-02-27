«Всегда любил и люблю»: Гоша Куценко признался в чувствах к Татьяне Булановой

Звезда отечественных сериалов Гоша Куценко стал гостем шоу Федора Бондарчука, где на всю страну сделал смелое заявление. 55-летний актер признался в любви певице Татьяне Булановой.

Знаменитость рассказал в эфире программы «Кино в деталях» о съемках в фильмах, в которых его можно будет увидеть. Звезда отметил, что он очень схож со своим персонажем в комедии «1703».

По сюжету, старший опер Гоша Колпаков, которого играет Куценко, страдает от психоза и склонности к суициду. Герой является поклонником творчества Татьяны Булановой. Оказалось, что артист тоже любит слушать композиции певицы.

«Я всегда любил и люблю Таню Буланову. Она напоминает мне о 90-х. Она замечательно перепела «Опустела без тебя земля», — цитирует слова знаменитости Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, как Гоша Куценко рассказал интимные подробности со съемок фильма с Кристиной Орбакайте. Куценко осыпал комплиментами свою коллегу, с которой принимает участие в проекте «Любовь-морковь». По словам мужчины, его дочери пока не видели его на экране с популярной блондинкой. А все из-за обилия «взрослых» сцен. Некоторые из них можно назвать интимными.