«Хочу сниматься в романтических фильмах»: Леон Кемстач рассказал, почему у него нет возлюбленной

Леон Кемстач рассказал о личной жизни и о том, какая девушка должна быть рядом с ним.

16-летний актер признался, что пользуется большим вниманием со стороны юных поклонниц после своей роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако он все еще не нашел свою единственную, с которой он хотел бы создать семью. Леон рассказал, что ему даже предлагали познакомиться и публично признавались в любви в виде стихов. По словам артиста, ему очень приятно получать такие признания.

Кроме того, Леон не скрывает и того факта, что он не умеет находиться в отношениях в силу своей профессии. Актер понимает, что возлюбленной придется мириться с тем, что он может часто пропадать на площадках и даже целоваться с другими ради роли.

«Я понимаю четко для себя, что хочу посниматься в романтических фильмах, целоваться в кадре, грубо говоря. А если бы у меня была девушка, для нее это все равно было бы неприятно. Я еще очень неудобный человек для отношений, потому что я постоянно то в Дубае, то в Москве», — признался актер в интервью Лауре Джугелии.

Актер также рассказал, что рано начал интересоваться девушками. По этой причине он понимает, с какой девушкой хочет видеть рядом с собой. Он подчеркнул, что девушка должна быть искренней и честной с ним. Данные качества, по словам Кемстача, заключаются именно в поступках второй половинки.

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