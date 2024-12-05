15-летняя актриса Анна Пересильд вышла в свет в мини-платье с вырезом на спине

Актриса Анна Пересильд вышла в свет в блестящем мини-платье с открытой спиной. Наряд с вырезом она продемонстрировала во время презентации первого сольного альбома звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дочь Юлии Пересильд продолжает посещать светские мероприятия и выбирает смелые образы, которые не раз критиковали пользователи Сети. Многие поклонники отмечают, что 15-летней девушке еще рано надевать мини и платья с декольте.

В этот раз юная артистка предпочла черное мини-платье, украшенное пайетками. Оно было с вырезом на спине, который Анна с радостью демонстрировала фотографам. В качестве обуви она выбрала кожаные казаки. Образ был дополнен макияжем в персиковым тонах и легкими локонами.

Напомним, что коллега Анны по сериалу Леон Кемстач не только снимается, но и поет. Он презентовал альбом «Дневник любви» в акустической аранжировке, специально подготовленной для первого концертного выступления. Артиста поддержали не только близкие и коллеги, но и композитор Игорь Крутой.

Ранее мама девушки, Юлия Пересильд рассказала, как пережить ретроградный Меркурий. Анна же призналась, что в это время у нее все падало из рук.