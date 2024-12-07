Сказала «да»: Ксения Бородина выходит замуж в третий раз

Ксения Бородина объявила в социальных сетях радостную новость. 41-летняя телеведущая выходит замуж в третий раз — блогер Николай Сердюков сделал ей предложение руки и сердца.

В недавнем интервью Сердюков объяснил, что не будет делать предложение Ксении на Новый год. Решиться на важный шаг он собирался в следующем году, но видимо эти слова Николай адресовал журналистам для эффекта неожиданности. Ксения никак не ожидала, что возлюбленный станет перед ней на колено так скоро.

«Я сказала да! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. Я счастлива с тобой, моя любовь», — сказала Ксения.

На видео Бородина не скрывала своих эмоций — она очень расчувствовалась, когда Николай встал перед ней на одно колено. Ксения обняла и поцеловала любимого, а после начала рассматривать подаренное ей кольцо.

Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Многие подписчики звезды думали, что ее роман с Сердюковым — фиктивный. Но телеведущая опровергла эти домыслы. Также Николая обвиняли в неискренности по отношению к Ксении и желании хайпануть на ее имени.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему Николай Сердюков живет у нее дома. Она в резкой форме ответила любопытным подписчикам.