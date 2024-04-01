«Хочу — пью»: Анастасия Волочкова ответила на слухи об алкогольной зависимости

Известная балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о своей алкогольной зависимости. Соответствующее признание звезды прозвучало в видео, опубликованном на YouTube-канале «Алена, блин!».

Как призналась танцовщица, у нее нет зависимости, вследствие чего она может спокойно обходиться без алкоголя.

«Хочу — пью свое просекко, хочу — не пью. У меня рука постоянно к алкоголю не тянется, так как, если бы она тянулась, я бы не смогла каждый божий день в балетном зале крутиться на пуантах по три часа», — высказалась Волочкова.

Кроме того, артистка подчеркнула, что в последнее время вообще не употребляет спиртное из-за напряженного графика.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала скандальное видео с шоуменом Никитой Джигурдой. Знаменитость уточнила, что тот ролик попал в сеть из-за помощника Джигурды.

Также Волочкова рассказала, почему решила не идти на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой.