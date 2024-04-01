Анастасия Волочкова объяснила, почему не пошла на вечеринку Ивлеевой

Анастасия Волочкова заявила, что предчувствовала скандал вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. Балерина поделилась откровением в эфире шоу «Алена, блин!».

В 2023 году состоялась скандальная вечеринка Ивлеевой, из-за которой многие звезды столкнулись с отменой на ТВ и критикой россиян. По словам балерины, Настя приглашала ее на вечеринку, однако она отказалась, предчувствовав скандал.

«Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне это не нужно», — высказалась Волочкова.

Балерина вспомнила, как Ивлеева гостила у нее дома, а после этого говорила о ней неприятные вещи. По словам Анастасии, она видела, как блогерша «немножко скатывается».

«Я понимала, что будет какая-то пошлость. Может, мне этого и не простили, потому и было слито домашнее видео», — высказалась балерина.

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