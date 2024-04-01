Балерина Анастасия Волочкова высказалась о скандальном видео с Никитой Джигурдой. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Алена, блин!».

В начале 2024 года в Сети появилось провокационное видео с участием Волочковой и Джигурды. На нем знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии и целующимися. После этого на Анастасию обрушился шквал критики. Балерина посчитала, что в сливе видео виноват Никита и отреклась от общения с ним. Спустя время Анастасия прокомментировала скандал.

«Я приехала с Мальдив, хотела показать Никите загар. Но, зная Никиту, он взял и снял с меня штаны. Куртку мне снял. Но ничего страшного в этом видео я не увидела», — заявила балерина.

По словам Волочковой, ей было неприятно, что слили домашнее видео. Как выяснилось, виновником произошедшего стал помощник Джигурды. Прояснив ситуацию, балерина и актер помирились.

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