«Хочу плакать»: муж-итальянец Сати Казановой назвал свадьбу с певицей ужасным днем

Муж-итальянец Сати Казановой назвал свадьбу с певицей ужасным днем. Стефано Тиоццо поделился откровением в эфире шоу «Мы и они».

Сати Казанова и ее муж-итальянец 4 раза играли свадьбу. Сначала они отметили торжество в кругу близких людей, затем у них были свадьба в Ашраме, а также праздник по ведическим традициям. Потом они устроили торжество в кавказском стиле. По словам певицы, они с мужем еле выжили.

Итальянец особенно запомнил свадьбу на родине Сати. Он выходил к гостям «со своей черкеской, кинжалом». Ему удалось произвести впечатление на родственников возлюбленной.

А свадьбу в Италии Стефано вспоминает с ужасом. Мероприятие испортили гости, которые явились с опозданием. «Мы все четко планировали. Это был кошмар, просто самый ужасный день в моей жизни! В конце я думал: «Мы женаты, все закончилось, хочу спать и плакать»», — поделился откровением Тиоццо.

Ранее сообщалось о том, что 41-летняя певица Сати Казанова вышла в свет с округлившимся животом. Подробности смотрите в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось о том, что друг Насти Ивлеевой Роман Каграманов выступил против культуры отмены.