41-летняя певица Сати Казанова вышла в свет с округлившимся животом. Артистка посетила премию Prix D’excellence De La Beaute журнала Marie Claire, на которой присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Для выхода в свет певица выбрала черное платье с глубоким разрезом и босоножки. Сати дополнила образ массивным ожерельем, элегантной укладкой и нюдовым макияжем.

Отметим, что наряд Сати подчеркнул ее округлившийся живот. Многие поспешили поздравить певицу с беременностью, однако на данный момент она не делала заявлений о пополнении в семье.

В последнее время по Сети ходили слухи о разладе в семье певицы. Выйдя в пресс-зону, Сати не стала отрицать, что у них с мужем бывают конфликты. Правда, супругам удалось наладить отношения.

«У всех бывают конфликты, но мы научились их быстро решать. Мы разговариваем. Это самое важное — просто сесть и поговорить», — рассказала Сати корреспонденту сайта «Страсти».