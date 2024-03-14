41-летняя певица Сати Казанова вышла в свет с округлившимся животом
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41-летняя певица Сати Казанова вышла в свет с округлившимся животом. Артистка посетила премию Prix D’excellence De La Beaute журнала Marie Claire, на которой присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Для выхода в свет певица выбрала черное платье с глубоким разрезом и босоножки. Сати дополнила образ массивным ожерельем, элегантной укладкой и нюдовым макияжем.
Отметим, что наряд Сати подчеркнул ее округлившийся живот. Многие поспешили поздравить певицу с беременностью, однако на данный момент она не делала заявлений о пополнении в семье.
В последнее время по Сети ходили слухи о разладе в семье певицы. Выйдя в пресс-зону, Сати не стала отрицать, что у них с мужем бывают конфликты. Правда, супругам удалось наладить отношения.
«У всех бывают конфликты, но мы научились их быстро решать. Мы разговариваем. Это самое важное — просто сесть и поговорить», — рассказала Сати корреспонденту сайта «Страсти».
Ранее певица Сати Казанова рассказала о проблемах со здоровьем после инъекций ботокса. По словам знаменитости, она почувствовала себя плохо после некачественно выполненной процедуры. Подробности смотрите в этой новости.