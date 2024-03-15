Друг Насти Ивлеевой Роман Каграманов выступил против культуры отмены. Блогер поделился мнением в эфире шоу «ОстроУмно».

В эфире передачи Роман высказался о возрождении культуры отмены. Блогер назвал ситуацию странной. Он считает, что россияне должны «заниматься личной жизнью».

«Люди вдруг стали очень культурными, воспитанными. Ни одного бранного слова. Такие стали святые!» — заявил Роман.

Блогер считает, что на публичных людях лежит большая ответственность: они должны думать, что говорят и выкладывают в Сети. По словам Романа, он старается привить публике любовь к чтению. В личном блоге он рассказывает о книгах, которые «перевернули» его голову.

«Не знаю, хорошо это или плохо. Я тебе клянусь, прежде чем лайкнуть пост, сначала его читаю», — сообщил Роман.

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