«Хочу от всего сердца поздравить вас»: Евгений Петросян обратился к женщинам после сообщений о госпитализации

Евгений Петросян обратился к женщинам после сообщений о госпитализации.

В социальных сетях юмориста неожиданно появилось видео, где он поздравляет женскую часть населения с Международным женским днем. Однако данная публикация появилась после новости о том, что самочувствие Петросяна ухудшилось и ему понадобилась срочная медицинская помощь.

«Дорогие женщины, хочу от всего сердца поздравить вас с праздником! Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам, их отношение должно быть самым нежным. Но не только 8-го Марта, но и весь год. Вот в чем секрет этого праздника, потому что мы все несем не только цветы, но и радость для того, чтобы сказать вам, что вы очень нам нужны. Вы как жизнь наша, как любовь наша, как представление прекрасного на Земле », — заявил Петросян в видео.

Кроме того, в конце ролика комик заключил, что есть женщины за которых хочется выпить, после чего он поднял бокал.

Поклонники Петросяна предположили, что видеопоздравление могли записать заранее, так как комментарии к нему ограничены.

Утром 8-го марта появились новости о том, что звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве. У 79-летнего артиста эстрады началось желудочно-кишечное кровотечение.

Ранее мы писали о том, что жена Евгения Петросяна вышла на связь после новости о госпитализации юмориста.

Также сообщалось, что Татьяна Брухунова показала праздничный пирог после новостей о госпитализации Евгения Петросяна.