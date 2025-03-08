«Оставьте мою семью в покое!»: жена Евгения Петросяна вышла на связь после новости о госпитализации юмориста

Супруга Евгения Петросяна прервала молчание после новости об экстренной госпитализации юмориста. В личном блоге Татьяна Брухунова обратилась к журналистам, попросив оставить ее семью в покое.

Помощница и концертный директор 79-летнего артиста опубликовала в соцсети снимок экрана своего телефона, на котором можно увидеть огромное количество непринятых звонков с разных номеров. Тем самым Татьяна Брухунова указала на настойчивость журналистов, «атакующих» ее семью после сообщений о том, что юморист попал в реанимацию.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое! Имейте совесть», — заявила жена Евгения Петросяна. Отметим, что ранее Татьяна Брухунова отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ о госпитализации мужа и бросила трубку.

Звезда передачи «Кривое зеркало» состоит в браке с Татьяной Брухуновой с 2019 года. Помощница Евгения Петросяна стала его пятой женой. У пары двое детей — 4-летний Ваган и годовалая Матильда.

8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста эстрады в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, Евгению Петросяну стало плохо дома утром, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у звезды «Кривого зеркала» внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение. По данным источников, в настоящее время юморист находится в шоковой реанимации, врачи пытаются стабилизировать его состояние и подготовить к операции.

Ранее сообщалось о том, что 66-летняя звезда фильма «Зверобой» Елена Кондулайнен прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья после перенесенного инсульта.