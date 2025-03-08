Брухунова показала праздничный пирог после новостей о госпитализации Петросяна

Блогер Татьяна Брухунова неоднозначно отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации ее 79-летнего мужа, юмориста Евгения Петросяна.

По данным Telegram-канала Baza, юморист почувствовал себя плохо утром 8 марта. Его госпитализировали из дома. Врачи диагностировали у Петросяна желудочно-кишечное кровотечение. Сейчас он находится в реанимации и в ближайшее время будет прооперирован.

В окружении артиста эту информацию пока не подтвердили. При этом 35-летняя супруга юмориста в это же время опубликовала в сторис фотографию праздничного пирога с клубникой с сахарной пудрой. Она никак не подписала снимок и не прокомментировала информацию о госпитализации знаменитого мужа.