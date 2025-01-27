«Хочу лялечку!»: Алсу мечтает о рождении ребенка после развода с Яном Абрамовым

41-летняя певица Алсу сообщила о рождении девятой племянницы. Артистка поделилась радостной новостью в соцсети.

В семье Алсу прибавление: на днях певица вновь стала тетей. Знаменитость снялась с племянницей, чем умилила подписчиков. Артистка, являющаяся многодетной мамой, нежно поглаживала ребенка и призналась, что хочет вновь родить.

«Хочу лялечку! Когда держишь, так хочется. Моя девятая племяшка», — сказала певица, поцеловав в макушку младенца.

Фолловеры восхитились публикацией Алсу и заявили, что большая семья — «это счастье».

«У вас, Алсу, все еще впереди. Так вам идет малыш. Здоровья вам! Такая большая семья — это счастье. В ближайшем будущем будете самой элегантной бабушкой», — написали россияне.

Напомним, после развода с Яном Абрамовым Алсу не раз признавалась, что хочет вновь стать мамой.

Ранее 41-летняя певица Алсу рассказала о жизни и учебе в Великобритании. Подробности читайте в этой новости.

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