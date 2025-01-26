Актриса Наталья Бочкарева назвала «никчемными» женщин, посвятивших себя детям

Актриса Наталья Бочкарева раскритиковала женщин, которые после рождения детей перестают следить за собой и заниматься своей жизнью. Звезда ситкома «Счастливы вместе» напомнила, что беременность – не болезнь.

«Многие считают беременность болезнью — это все идет оттуда. Ну, и лежи девять месяцев и обрастай жиром. Тебя ждет мега крах, когда ты останешься одна, ни с чем. Говорить, что "я в них вложила, воспитала"… Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой, которая сама приняла такое решение», - заявила 44-летняя Наталья в интервью Алине Кайзер.

Актриса призвала женщин не оправдывать свое нежелание развиваться воспитанием детей. Она отметила, что с маленьким ребенком нужно двигаться, заниматься элементарным спортом, ходить в бассейн.

«Плавать, я думаю, никому не запрещено», - сказала Наталья.

Ранее суд приостановил дело по иску Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на двоих детей. Супруги расстались еще в 2010 году, однако свои требования Бочкарева выдвинула только в 2024.