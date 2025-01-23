41-летняя певица Алсу рассказала о жизни и учебе в Великобритании. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Василий». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Алсу. Певица вышла в свет в кожаных штанах, рубашке и черном пальто. Появившись на красной дорожке, Алсу вспомнила об учебе за границей. По словам знаменитости, у нее не было многих предметов, которые изучают в России.

«У меня не было в школе предмета ОБЖ, я училась в Лондоне. Они такие: «Как хотите, так и идите. Сами выбирайтесь из разных ситуаций»», — высказалась Алсу.

Также артистка рассказала о новогоднем отпуске, который, как оказалось, был коротким. Алсу удалось отдохнуть всего 4 дня, и все это время она провела с друзьями.

«Я хочу получить удовольствие при просмотре фильма, посмеяться и отвлечься от ужасной московской погоды. У меня было четыре дня отдыха. Я высыпалась, загорала, вкусно питалась и проводила время с друзьями», — резюмировала певица.

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