«Хочу излить вам душу»: Анастасия Решетова сообщила о важном решении

Известная модель и блогер Анастасия Решетова рассказала, что решила отказаться от поездок за границу. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Хочу чуток излить вам душу. После последней поездки в Казань убедилась, что все-таки путешествовать по нашей стране мне в сто раз удобнее. Те, кто следит за мной внимательно, знают, что я часто меняю локации и много путешествую. Преимущественно это страны, куда нужно добираться с одной или даже двумя пересадками. <…> Два раза потерянные чемоданы, неудобные пересадки и мои потраченные нервы оставили след на моей психике», - высказалась Решетова.

Кроме того, модель связала свое решение с постоянной тоской по Родине в заграничных поездках.

«Находясь на чужбине, я начала испытывать дикую тоску по России. И решила для себя, что я лучше чаще буду путешествовать по городам нашей страны или странам СНГ», - резюмировала она.

Ранее Анастасия Решетова отказалась от модных образов, укладки и макияжа.

Также сообщалось, что Решетова впервые вышла в свет после скандала вокруг развода Алсу.