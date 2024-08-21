Модель Анастасия Решетова впервые вышла в свет со спутником после скандала вокруг развода Алсу

Модель Анастасия Решетова впервые вышла в свет после того, как оказалась втянута в скандальный развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Экс-возлюбленная рэпера Тимати была не одна, а вместе со спутником. Ее сопровождал друг-стилист Алеко.

Решетова, которую подозревают в любовной связи с Абрамовым, появилась на спецпоказе аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Картина вернется на российские экраны 29 августа. Модель не стала избегать фотографов на мероприятии и охотно позировала на красной дорожке. Woman.ru сообщает, что вместе с ней был стилист Алеко, с которым она проводит последние несколько дней. Они посетили не только кинотеатр, но и караоке.

На показ Анастасия пришла полностью в черном. Также она не стала пользоваться услугами визажиста и отказалась от макияжа. Напомним, что модель давно продвигает естественную красоту и отказывается от бьюти-процедур, направленных не на уход.

Слухи о романе с Абрамовым Решетова по-прежнему не комментирует и не отказывается от слов о недопустимости связи с женатым мужчиной. А ведь именно после этого заявления Алсу публично раскрыла, что именно модель была любовницей ее супруга.

Ранее появились новые детали развода Алсу и Яна Абрамова.