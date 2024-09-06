НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 сентября 2024, 10:19
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Анастасия Решетова отказалась от модных образов, укладки и макияжа

Анастасия Решетова отказалась от модных образов, укладки и макияжа

© Starface.ru

Анастасия Решетова отказалась от модных образов, укладки и макияжа. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель Анастасия Решетова сообщила, что начала экономить время за счет сборов. Так, она призналась, что перестала делать укладку и подбирать модные луки — вместо этого Решетова предпочитает спортивную одежду. По словам модели, все из-за регулярных занятий спортом.

«Я занимаюсь спортом либо каждый день, либо через день. И мне удобно быть сразу в спортивном образе, чтобы успевать все, что запланировано по графику. Я была приятно удивлена, когда обнаружила, сколько времени экономлю, когда не укладываюсь, не крашусь и не думаю над тем, что надеть», — объяснила она.

Модель также пообещала рассказать подписчикам, как она отказалась от косметики.

Ранее мы писали о том, что модель Анастасия Решетова сбежала от прессы на премьере сериала «Комбинация».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анастасия Решетова
образ
спорт