«Хочется попросить вас завалиться»: жена Петросяна обратилась к журналистам из-за слухов о его здоровье

Татьяна Брухунова опровергла слухи об ухудшении здоровья Евгения Петросяна.

На фоне распространившихся в СМИ и социальных сетях слухов о проблемах со здоровьем актера его супруга выступила с жестким опровержением в социальных сетях. Она опубликовала в личном блоге свежую фотографию юмориста, сделанную во время их совместного отдыха в Сочи.

Таким образом Брухунова попыталась развеять слухи, которые появились ранее в некоторых изданиях. Особое недовольство у супруги артиста вызвали новости со стороны «желтой прессы».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним всё в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея. Мне очень жаль, что находятся помоишники, которые хотят омрачить эту красивую и важную дату. Давайте уважать друг друга, насколько это возможно. Я понимаю, что для грязных журналистов эти слова неведомы. Но может, все-таки поднатужитесь, справитесь?!» — написала Татьяна.

Напомним, что в начале июля появились новости о том, что что Петросян якобы проходит диспансеризацию, и его даже «разыскивает» поликлиника. Однако позже стало известно, что в этот период юморист находился на отдыхе в Турции вместе с супругой.

Ранее мы писали о том, что Петросян обставил квартиру для Брухуновой антиквариатом почти на 30 млн рублей.

Также сообщалось, что Татьяна Брухунова рассказала, какие кружки посещают сын и дочь.