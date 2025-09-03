Петросян обставил квартиру для Брухуновой антиквариатом почти на 30 млн рублей

Евгений Петросян сделал ремонт в квартире, которую приобрел для 36-летней жены Татьяны Брухуновой в центре Санкт-Петербурга. По словам эксперта по историческому декору Регины Ван Влит, 79-летний юморист потратил почти 30 миллионов рублей на предметы интерьера в новом жилище.

«С точки зрения антиквара, особый интерес представляют картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция — это уже часть культурного наследия», - сказала Ван Влит в беседе с Kp.ru.

Специалист пояснила, что белая печь с кобальтовой росписью в духе модерна является большой редкостью. Если в квартире Петросяна установлена не реплика, а подлинный антикварный элемент интерьера конца XIX - начала XX века, цена на него составляет от 1,8 до 3,7 млн рублей.

Кроме того, Ван Влит обратила внимание на картины. Пейзажи русской школы XIX - начала XX века на аукционах ценятся не только художественной школой, но и качеством сохранности рамы. Цена зависит от авторства и составляет от 280 тысяч до миллиона рублей. Если автор известен и подтвержден - от 1,8 миллиона рублей и выше.

Эксперт по историческому декору также оценила антикварный буфет с довоенным советским фарфором. Белые кофейники, супницы и чайные пары — это классика середины XX века.

«Отдельные кофейники, супницы и чайные пары стоят от 9 до 46 тысяч рублей за предмет. Фарфоровые сервизы - от 140 до 375 тысяч рублей за полный комплект. Если это редкие ранние экземпляры ЛФЗ или довоенный фарфор, цена может быть выше», - сказала Ван Влит.

Кроме того, Татьяна Брухунова не поскупилась на вазы. Цена каждой, по оценкам эксперта, составляет от 90 до 470 тысяч рублей.

По мнению эксперта, обстановка в квартире Петросяна тянет на 14 - 19 млн рублей, а если подтвердятся имена художников картин и редкость фарфора, то коллекция может быть оценена в 23 - 28 млн рублей.

Ранее жена Евгения Петросяна вышла на связь в личном блоге после сообщений об ухудшении состояния здоровья 79-летнего юмориста. Татьяна Брухунова сообщила о возвращении в Москву после месяца отдыха в Турции и похвасталась новой китайской игрушкой.