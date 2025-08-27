Татьяна Брухунова рассказала, какие кружки посещают сын и дочь

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, какие кружки посещают ее дочь и сын. Подробностями она поделилась в личном аккаунте в соцсетях.

Сын Ваган 2 раза в неделю занимается в английской школе, 3 раза посещает бассейн, столько же - занятия по армянскому языку. Дополнительно 2 раза в неделю мальчик занимается гимнастикой и 1 – хоккеем.

Занятость дочери Петросяна и Брухуновой меньше. Татьяна сообщила: «У Матильды плавание с четырех месяцев. Начинали с грудничкового. Этой весной перешли в бассейн».

В Сети удивляются, как Брухунова успевает водить детей по секциям, и предполагают, что у нее есть «пара гувернанток».

На личной странице жена Петросяна также ответила, какие книги пригодятся по теме воспитания детей. Брухунова рассказала, что с таким вопросом к ней обратились «не по адресу».

«В ожидании Вагана я читала несколько книг. Но все он мне показались плоскими. С тех пор подобную литературу в руки не брала», - написала Татьяна и добавила, что в случае возникновения вопросов обращается к крестному Вагана – служителю армянской церкви.

