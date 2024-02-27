«Хочется плакать»: вдова Янина пожаловалась на хейтеров

33-летняя вдова актера Алексея Янина рассказала о критике общества. Об этом сообщает издание «ОК!».

В 2023 году Дарья Янина похоронила супруга. Актер ушел из жизни, не сумев преодолеть последствия инсульта. На протяжении 8 лет Дарья поддерживала избранника и ухаживала за ним. Несмотря на это, Янина столкнулась с критикой общества.

«Пока болел Леша, были люди, которые меня хейтили. Я не давала никаких комментариев, не ходила по передачам», — высказалась знаменитость.

Ситуация настолько «вымотала» Дарью, что у нее начались проблемы со здоровьем. Янина легла в больницу и приняла для себя решение: «Я посвящаю себя сыну». После этого Дарья и Алексей стали жить раздельно, и на певицу вновь обрушилась критика.

«Людям же надо найти козла отпущения. Таким козлом была я. Сейчас, конечно, тоже прилетает. И смешно, и плакать хочется», — резюмировала Дарья.

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