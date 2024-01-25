«Меня просто перевернуло с ног на голову»: как живет вдова актера Янина после его смерти

Вдова актера Алексея Янина не стала скрывать, что тяжело живет после смерти мужа. Дарья Янина дала интервью порталу VOICE.

Знаменитость умер в 40 лет после продолжительной болезни. Это случилось в сентябре прошлого года. Дарья признается, что не знает, когда сможет, и вообще сможет ли, прийти в себя.

«Когда Лёшечки не стало, меня просто перевернуло с ног на голову и обратно. Это переживаться будет очень долго, поэтому пока невозможно сказать, что я забыла и пошла дальше. Нет, такое вряд ли случится», — поделилась девушка.

Несмотря на серьезный диагноз мужчины, артистка верила, что он справится. Смерть любимого стала для нее неожиданностью. Только сейчас она понимает, что все это время много работала и не давала себе даже плакать. Дарье приходилось работать, чтобы оплатить реабилитацию, лечение и дорогостоящее оборудование.

«Только после смерти Лёши поняла, что все восемь с половиной лет я в себе держала этот стержень, не позволяла себе даже проплакаться, прогоревать все, что произошло», – рассказала вдова актера.

Девушка держится ради сына. Она хочет, чтобы он вырос в любви и не испытывал психологических проблем. Дарья убеждена, что она должна следить и за собой, ведь ребенку нужна здоровая и адекватная мама. Она также пытается занять себя работой. После смерти мужа она полностью посвятила себя карьере – участница пятого сезона «Фабрики звезд» записывает песни.

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