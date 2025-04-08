Хочет уйти красиво: Ефремов устроит фуршет для заключенных перед выходом по УДО

Михаил Ефремов устроит проводы в ИК-4 перед выходом по УДО. Актер «проставится» перед заключенными за 4,5 года — время, проведенное в колонии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, в связи с одобренным УДО Ефремова в колонии планируют отметить его освобождение фуршетом, на котором будут присутствовать заключенные, подружившиеся с Михаилом. Для этого в ИК-4 за счет актера уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

По данным СМИ, Михаил выйдет по УДО 9 апреля. Он был осужден за ДТП со смертельным исходом.

Ранее была раскрыта сумма, которую может потратить Михаил Ефремов на лечение после выхода из колонии. Актер вплотную займется своим здоровьем и только после обследования вернется к съемкам. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что после выхода из колонии Ефремов будет зарабатывать 2,5 млн за день съемок.