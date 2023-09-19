«Хочет любви»: фаворит Пугачевой рассказал, как в начале романа она просила его не стесняться

Певец Сергей Савин признался, что стеснялся в начале романа с Аллой Пугачевой. Победитель музыкального проекта «Фактор А» раскрыл подробности отношений с Примадонной. Об этом сообщает aif.ru.

Молодой исполнитель рассказал, что ему было неловко и неудобно. Он не мог поверить в то, что рядом с ним находится такая известная певица. Сергей вспомнил их поездку в дом Анатолия Лопатина, где они записывали артисту второй трек. Тогда Пугачева поддержала фаворита.

«Алла, взяв меня за руку, произнесла, что я ничего не должен стесняться», – поделился мужчина.

Савин добавил, что Примадонна назвала себя обычной женщиной, которая «хочет любви». Деньги и слава для нее были не так важны. Звезде нужны были чувства.

Исполнитель действительно мог не беспокоиться за материальное состояние и достаток. В беседе с журналистами он рассказал о том, что певица потратила на него 10 миллионов долларов. Ей так полюбился молодой человек, что она решила его раскручивать всеми возможными силами.

По словам Сергея, Пугачева объяснила свое повышенное внимание к нему тем, что мужчина «придал красок» в ее жизнь. После победы на конкурсе, Савин записал несколько песен и клипов с помощью Пугачевой, однако широкой популярности ему завоевать так и не удалось.

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