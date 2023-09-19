«Сама она холопка»: сценарист Аркадий Инин разнес Аллу Пугачеву

Сценарист Аркадий Инин назвал Пугачеву «холопкой» и осудил высказывания певицы, об этом сообщает aif.ru.

Автор фильмов «Одиноким предоставляется общежитие» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» признался, что лично знал Примадонну. Однако сценарист возмущен недавними высказываниями Пугачевой, в которых она назвала некоторых россиян «холопами и рабами».

«Ну дура какая-то. Сама она холопка тогда! Алла вышла вполне себе из народа, а не из каких-то княжеских палат. Мама ее, фронтовичка, была вполне народная женщина. Есть такая фраза: "вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?" Вот это, по-моему, про Пугачеву. Вышла из народа, а как вернуться назад после всего, что наболтала, не знает», - объяснил Инин.

Напомним, Алла Пугачева с 2022 года живет в Израиле вместе с мужем и детьми. Она возвращалась в Россию лишь несколько раз за год. Последний раз Пугачева появилась на родине во время похорон близкого друга Валентина Юдашкина.

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*признан иностранным агентом на территории России.