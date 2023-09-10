Фаворит Аллы Пугачевой рассказал о многомиллионных тратах на него

Фаворит Пугачевой рассказал, что певица потратила на него 10 миллионов долларов, об этом сообщает aif.ru.

Певец Сергей Савин в 2011 году стал победителем шоу «Фактор А», который шел на телеканале Россия. Председателем жюри песенного конкурса была Алла Пугачева. Ей так полюбился молодой человек, что она решила его раскручивать всеми возможными силами.

Как рассказал Савин, суммарно на него певица потратила около 10 миллионов долларов. Музыкант не скрывает, что ему было стыдно.

«Алла так зажглась нашими отношениями, что объявила, что Сергей Савин - ее новый проект. Суммарно она вложила в меня 10 миллионов долларов. Алла сказала, что у меня должно быть все только лучшее. Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала, и говорила, что ей это не то что не в тягость, а, наоборот, в удовольствие», — рассказал Савин.

По словам певца, Пугачева объяснила свое повышенное внимание к нему тем, что мужчина «придал красок» в ее жизнь. После победы на конкурсе, Савин записал несколько песен и клипов с помощью Пугачевой, однако широкой популярности ему завоевать так и не удалось. Сейчас музыкант выступает в составе кавер-группы на частных мероприятиях вместе с участницей шоу «Голос» Элеонорой Носовой.

Ранее мы писали о том, что блогер Манукян вспомнил о неудачном выступлении Пугачевой на «Евровидении».